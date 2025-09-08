Ричмонд
«Ангел» Victoria's Secret вышла в свет в сияющем платье с декольте и разрезом

Модель Алессандра Амбросио снялась в сияющем платье с декольте и разрезом
Алессандра Амбросио
Алессандра АмбросиоИсточник: Legion-Media

«Ангел» Victoria’s Secret и модель Алессандра Амбросио продемонстрировала фигуру в платье с декольте и разрезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

44-летняя Алессандра Амбросио посетила церемонию закрытия Венецианского кинофестиваля, которая прошла 6 сентября. Модель вышла на публику в золотом платье, украшенном серебряными деталями, с декольте и разрезом. Манекенщица также надела колье, серьги, босоножки на каблуках и кольцо. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж.

Накануне Алессандра Амбросио показала фигуру в крошечном белом бикини на панорамном балконе. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. На других кадрах модель позировала вместе с бойфрендом Баком Палмером.

«Ангел» Victoria’s Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родилась дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria’s Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.