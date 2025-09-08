В Москве на Киностудии Горького нашли барельеф в виде головы Максима Горького

«Сегодня мы строим будущее индустрии, создаем новый студийный комплекс и новое место притяжения в городе для всех, кто интересуется кино. Удивительно, что именно в этот момент был обретен такой невероятный артефакт, напрямую связанный с историей и именем киностудии. Найденный барельеф стал символом преемственности на фоне масштабной модернизации и трансформации киностудии», — сообщила Юлиана Слащева, генеральный директор киностудии.