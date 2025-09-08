Ричмонд
«Ангел» Victoria's Secret снялась в кардигане без бюстгальтера

Модель Эльза Хоск снялась в кардигане без нижнего белья

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск снялась в кардигане без нижнего белья. Снимками она поделилась в соцсети.

Эльза Хоск, фото: соцсети
Эльза Хоск, фото: соцсети

Эльза Хоск предстала перед камерой в черном кардигане и расклешенных брюках, отказавшись от бюстгальтера. Образ дополнила огромная из кожи, солнцезащитные очки и украшения. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.

Недавно Эльза Хоск снялась в новой рекламной кампании бренда District Vision. На одном из кадров манекенщица предстала перед камерой в черном комплекте белья, который состоял из топа и трусов с надписью бренда. Модель также надела солнцезащитные очки в тон. В руках «ангел» Victoria’s Secret держала мотошлем. Знаменитости сделали неряшливый пучок с прядями у лица и макияж в естественном стиле.

В августе Эльза Хоск выложила фото, где позировала перед камерой в зеленом крошечном бикини, которое переливалось на солнце. Модель также надела разноцветную широкую шляпу и дополнила пляжный образ светлой сумкой на плечо. «Ангел» Victoria’s Secret была запечатлена с распущенными волосами и без косметики на лестнице.