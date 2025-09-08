Мэттью Макконахи приехал на международный кинофестиваль в Торонто, в рамках которого состоялся премьерный показ фильма «Школьный автобус» с его участием. На презентации 55-летнего актера поддержали жена Камила Алвес, 17-летний сын Леви и 93-летняя мама Мэри Кэтлин Маккейб.
На красную дорожку звезда «Интерстеллара» вышел в сером классическом костюме, белоснежной рубашке и черном галстуке. Его жена выбрала блестящее платье в пол с глубоким декольте и сверху накинула черный плащ. Мать артиста предпочла желтое облегающее платье из блестящей ткани, украшенное вышивкой.
Многие восхитились внешностью наследника Макконахи. Поклонники отметили, что Леви взял лучшее от матери и отца. В фильме «Школьный автобус» молодой человек снялся вместе со знаменитым папой.
«Я понятия не имел, что этот молодой человек интересуется актерским мастерством. Но когда я показал семье сценарий, как я всегда делаю перед работой, Леви спросил меня: “У твоего героя есть сын. А сколько ему лет?” Я ответил, что они примерно одного возраста. А потом Леви вдруг такой: “Думаешь, я смог бы это сыграть?” Я тогда ничего не ответил. Простого желания было недостаточно, чтобы заставить меня сказать “возможно” или что-то в этом роде», — рассказал Макконахи.
Напомним, Мэттью Макконахи познакомился с Камилой Алвес в 2006 году. Они поженились спустя три года. В 2008 году у пары родился сын Леви, в 2010-м — дочь Вида, а в 2021-м — сын Ливингстон.