«Я честно говорю — семья у меня на третьем месте. На первом — моя любимая работа, которая приносит счастье, удовольствие, удовлетворение, мотивацию и деньги. На втором — мои увлечения: гольф, друзья, хоккей и мой любимый клуб “Трактор”. Когда в этих двух направлениях у меня все хорошо, когда я заряжаюсь позитивными эмоциями и хорошим настроением, то и в доме все в порядке», — признался Ярушин в интервью изданию «ТН Звезды».