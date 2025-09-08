Станислав Ярушин рассказал, что для него на первом месте. Актер признался, что работа для него — самое важное. На втором месте у звезды «Универа» развлечения и друзья, а вот семья уже на третьем.
«Я честно говорю — семья у меня на третьем месте. На первом — моя любимая работа, которая приносит счастье, удовольствие, удовлетворение, мотивацию и деньги. На втором — мои увлечения: гольф, друзья, хоккей и мой любимый клуб “Трактор”. Когда в этих двух направлениях у меня все хорошо, когда я заряжаюсь позитивными эмоциями и хорошим настроением, то и в доме все в порядке», — признался Ярушин в интервью изданию «ТН Звезды».
44-летний актер отметил, что его жена мудрая и все понимает. Он также рассказал, что гордится своими детьми.
«Я благодарен своей супруге за мудрость — она прекрасно все понимает. Говорит: “Вот если бы на первом месте у тебя была семья, ты сидел бы дома. Да я тогда сама бы тебя выгнала”. Детьми своими горжусь, потому что мы заложили в них правильное воспитание. Дальше время покажет», — отметил артист.
Ярушин заявил, что жена его не ревнует к поклонницам. По словам звезды, Алена не планирует отвлекать его от любимой работы.
«Семья Ярушиных продолжает двигаться дальше, она знает, куда идет. У нас свои цели и задачи. Помимо профессиональных задач, есть и семейные, мы их успешно выполняем. Я благодарен своим детям, своей жене, своей семье за адекватность и за правильный подход к жизни», — подчеркнул исполнитель.
Напомним, Станислав и Алена Ярушины в браке уже 14 лет. У пары трое детей: 13-летняя дочь Стефания, 11-летний сын Ярослав и годовалая дочь Александра.