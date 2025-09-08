Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стас Ярушин раскрыл, что для него важнее, чем семья

Актер заявил, что семья для него на третьем месте
Станислав Ярушин
Станислав ЯрушинИсточник: Legion-Media.ru

Станислав Ярушин рассказал, что для него на первом месте. Актер признался, что работа для него — самое важное. На втором месте у звезды «Универа» развлечения и друзья, а вот семья уже на третьем.

«Я честно говорю — семья у меня на третьем месте. На первом — моя любимая работа, которая приносит счастье, удовольствие, удовлетворение, мотивацию и деньги. На втором — мои увлечения: гольф, друзья, хоккей и мой любимый клуб “Трактор”. Когда в этих двух направлениях у меня все хорошо, когда я заряжаюсь позитивными эмоциями и хорошим настроением, то и в доме все в порядке», — признался Ярушин в интервью изданию «ТН Звезды».

44-летний актер отметил, что его жена мудрая и все понимает. Он также рассказал, что гордится своими детьми.

Станислав Ярушин с женой
Станислав Ярушин с женой

«Я благодарен своей супруге за мудрость — она прекрасно все понимает. Говорит: “Вот если бы на первом месте у тебя была семья, ты сидел бы дома. Да я тогда сама бы тебя выгнала”. Детьми своими горжусь, потому что мы заложили в них правильное воспитание. Дальше время покажет», — отметил артист.

Ярушин заявил, что жена его не ревнует к поклонницам. По словам звезды, Алена не планирует отвлекать его от любимой работы.

«Семья Ярушиных продолжает двигаться дальше, она знает, куда идет. У нас свои цели и задачи. Помимо профессиональных задач, есть и семейные, мы их успешно выполняем. Я благодарен своим детям, своей жене, своей семье за адекватность и за правильный подход к жизни», — подчеркнул исполнитель.

Напомним, Станислав и Алена Ярушины в браке уже 14 лет. У пары трое детей: 13-летняя дочь Стефания, 11-летний сын Ярослав и годовалая дочь Александра.