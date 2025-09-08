Евгений Цыганов накануне посетил премьеру фильма «Семейное счастье», в котором сыграл главную роль. Презентация картины состоялась 5 сентября. В этот же день его дочь София отмечала 17-летие.
46-летний актер признался, что до премьеры успел отпраздновать день рождения с наследницей. Он не стал рассказывать, что подарил Софии. Цыганов также не ответил на вопрос, кем хочет стать его дочь.
«Она хочет пойти по другим стопам, по своим. Я думаю, что придет время, она сама вам расскажет когда-нибудь. У нее еще сложный возраст. Я вот в свои 17 не очень понимал, чего я хочу. Она как бы понимает, но у нее есть несколько векторов, которые она для себя наметила. А может, произойдет что-то совсем другое», — заявил Цыганов.
Он отметил, что беспокоится о будущем наследницы. По словам актера, он не дает Софии советы, а допрашивает ее.
«Я говорю: “Сонечка, что ты хочешь? Ну расскажи”. Потому что, если мы не будем спрашивать, они себя не будут спрашивать. И потом родители же более беспокойные, чем дети. Там это, беспечная молодость», — отметил артист.
Он также рассказал, каково ему работать с детьми в кино. Его старшая наследница Полина тоже стала актрисой, а 15-летний Андрей летом 2025 года впервые снялся с ним в одном проекте.
«Тревожно с ними работать. Ты за них переживаешь. Наверное, не секрет, что на площадке не всегда бывает комфортно. Последний раз мы снимались с Полиной, ее там крутили юлой. Она падала, а я был рядом. Я закрывал глаза и думал: “Господи, почему я должен быть свидетелем этого всего?”» — отметил актер.
Напомним, у Евгения Цыганова есть семеро детей от актрисы Ирины Леоновой. В 2016-м году актер стал отцом в восьмой раз. Юлия Снигирь родила ему сына Федора. Спустя три года пара сыграла свадьбу.
Ранее Евгений Цыганов показал редкое фото дочери в день ее 17-летия.