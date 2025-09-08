По сюжету, главный герой фильма, вор-медвежатник Саша, проникает в богатый дом. Но кража идет не по плану. Грабитель видит, как хозяин по фамилии Чернов расправляется со своей женой. Саша убегает, но Чернов твердо намерен устранить свидетеля преступления. При этом воришке надо во что бы то ни стало попасть на утренник к сыну.