11 сентября в прокат выходит фильм «Беги», где Никита Кологривый играет незадачливого воришку, столкнувшегося с матерым киллером в исполнении Михаила Пореченкова. Кино Mail представляет эксклюзивные кадры со съемок этой динамичной авантюрной комедии.
По сюжету, главный герой фильма, вор-медвежатник Саша, проникает в богатый дом. Но кража идет не по плану. Грабитель видит, как хозяин по фамилии Чернов расправляется со своей женой. Саша убегает, но Чернов твердо намерен устранить свидетеля преступления. При этом воришке надо во что бы то ни стало попасть на утренник к сыну.
Все события в фильме происходят в течение одних суток. По словам создателей, в картине будут драки, перестрелки, погони и море юмора, иногда черного.
Михаил Пореченков отметил, что в центре сюжета — «не столько держащие в напряжении перипетии, сколько выстраивание отношений между героями разных поколений».
Режиссер картины Роман Артемьев признался, что рад возможности привлечь двух настолько талантливых артистов разных возрастов.
«Это было важно, чтобы создать на экране убедительную химию на уровне взаимоотношений отца и сына. Михаил и Никита тонко чувствуют эту грань, не превращая кино о погоне в фарс», — добавил постановщик.
Актерский состав дополнили Даниил Спиваковский, Валентина Мазунина, Анна Невская и Максим Костромыкин.
Выход фильма «Беги» в кинотеатрах состоится 11 сентября. В прокат картину выпускает компания «НМГ Кинопрокат».