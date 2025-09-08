Ричмонд
Макконахи рассказал, как его сын получил свою первую роль в «Школьном автобусе»

Актер заявил, что был удивлен увлечению сына актерским мастерством
Мэттью Макконахи с сыном Леви Алвесом
Мэттью Макконахи с сыном Леви АлвесомИсточник: Legion-Media.ru

Мэттью Макконахи посетил международный кинофестиваль в Торонто, где состоялась премьера фильма «Школьный автобус» с ним в главной роли. На мероприятие Макконахи пришел вместе с женой Камилой Алвес, мамой Мэри Кэтлин Маккейб и старшим сыном Леви Алвесом Макконахи. Для 93-летней мамы Мэттью Макконахи и его 17-летнего сына «Школьный автобус» стал дебютной картиной: они вместе присоединились к съемкам. Режиссером ленты является Пол Гринграсс, а продюсером — Джейми Ли Кертис.

Во время пресс-конференции после показа Макконахи вывел Леви на сцену, а затем с гордостью рассказал, как его сын получил роль в новом фильме.

«Я понятия не имел, что этот молодой человек интересуется актерским мастерством. Но когда я показал семье сценарий, как я всегда делаю перед работой, Леви спросил меня: “У твоего героя есть сын. А сколько ему лет?” Я ответил, что они примерно одного возраста. А потом Леви вдруг такой: “Думаешь, я смог бы это сыграть?” Я тогда ничего не ответил. Простого желания было недостаточно, чтобы заставить меня сказать “возможно” или что-то в этом роде».

Актер добавил, что его сын возвращался к нему с этим вопросом еще четыре раза. И только когда Мэттью понял, что Леви действительно начал всерьез работать над ролью, он согласился оказать ему помощь: «Я достал камеру, прогнал с ним сцену и отправил видео кастинг-директору Франсин. Она написала в ответ: “Думаю, это достаточно хорошо, чтобы показать режиссеру”».

Ранее продюсер рассказал, почему Макконахи не взяли на культовую роль в «Титанике».