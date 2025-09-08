Сидни Суини рассказала о сложной подготовке к роли боксерши

Стоя на сцене рядом с 57-летней Мартин, Суини сказала: «Я тренировалась два или три месяца, прежде чем у меня появился тренер по боксу. У меня были силовые тренажеры, у меня были диетологи, я тренировалась по три раза ежедневно, я также не прекращала тренироваться даже во время съемок». Знаменитость добавила, что ее рацион состоял из «большого количества сэндвичей, молочных и протеиновых коктейлей».