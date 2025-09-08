Сидни Суини рассказала о сложной подготовке к роли боксерши

После мировой премьеры нового фильма «Кристи» с Сидни Суини в главной роли, 27-летняя актриса вспомнила о физических нагрузках и необычном рационе питания для подготовки к роли боксерши Кристи Мартин, которую она сама с нежностью называет «величайшим боксером во всем мире».
Стоя на сцене рядом с 57-летней Мартин, Суини сказала: «Я тренировалась два или три месяца, прежде чем у меня появился тренер по боксу. У меня были силовые тренажеры, у меня были диетологи, я тренировалась по три раза ежедневно, я также не прекращала тренироваться даже во время съемок». Знаменитость добавила, что ее рацион состоял из «большого количества сэндвичей, молочных и протеиновых коктейлей».
Зрители, которые первыми увидели фильм на Международном кинофестивале в Торонто, аплодировали картине стоя, что вызвало эмоциональную реакцию Суини.
«Как вы можете судить, она такой особенный и невероятный человек, и ее история заслуживает того, чтобы ее рассказали», — отметила актриса, не сдерживая слез.
