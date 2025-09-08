Ричмонд
Возлюбленная ДиКаприо показала фигуру в «голом» платье

Модель Виттория Черетти снялась в прозрачном платье для глянца

Возлюбленная актера Леонардо ДиКаприо, супермодель Виттория Черетти, снялась в «голом» платье. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Виттория Черетти / фото: соцсети
Виттория Черетти / фото: соцсети

27-летняя знаменитость стала лицом нового выпуска журнала D La Repubblica. На одной из обложек супермодель предстала в черном прозрачном платье из кружева с декольте, под которое надела бюстгальтер и стринги. Образ манекенщицы дополнили серьги-кольца. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж.

До этого звезда подиумов опубликовала в личном блоге фото топлес. Виттория Черетти была запечатлена в полосатых плавках без лифа бикини. Супермодель также надела часы, кольцо и браслет. Манекенщица собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Звезда подиумов пила воду, прикрыв одной рукой обнаженную грудь.

Леонардо ДиКаприо долгое время встречается с супермоделью Витторией Черетти. В марте манекенщица впервые рассказала о романе с артистом. Звезда подиумов в разговоре с журналистом не стала называть имени своего возлюбленного. По словам манекенщицы, они познакомились в Милане. Виттория Черетти заявила, что не хотела бы раскрывать подробности. Супермодель отметила, что ей не нравится, когда женщин называют «чьими-то девушками».

Ранее возлюбленная ДиКаприо опубликовала фото в бикини.