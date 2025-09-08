Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезду «Юных титанов» уволили после раскрытия его диагноза

Актер Сайпс заявил, что его уволили Warner Bros. после того, как узнали о его диагнозе
Грег Сайпс
Грег СайпсИсточник: Legion-Media.ru

Актер Грег Сайпс, известный по роли Зверобоя в «Юных титанах» и «Юные титаны, вперед!», сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его уволила студия Warner Bros. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Сайпс отметил, что это произошло на День святого Валентина — сразу после того, как он раскрыл свой диагноз — болезнь Паркинсона. Это заболевание головного мозга характеризуется нарушением двигательной функции (замедленностью движений, тремором, ригидностью и потерей равновесия) и другими осложнениями. К примеру, снижению когнитивных способностей, нарушению сна, появлению боли и психических расстройств.

Сайпс опубликовал в соцсети призыв фанатов о создании петиции с требованием вернуть ему роль Зверобоя. Артист озвучивал героя в различных проектах с 2003 года. В фильмографии артиста более 120 работ. Он принимал участие в таких картинах, как «Бен 10», «Доктор Хаус», «Утиные истории», «Хильда», «Клеопатра в космосе», «Гравити Фолз», «Черепашки-ниндзя», «Великий Человек-паук», «Юная Лига Справедливости», «Форсаж 4», «Настоящая кровь», «Чародейки», «Тотали Спайс!».