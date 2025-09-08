Звезду «Юных титанов» уволили после раскрытия его диагноза

Сайпс отметил, что это произошло на День святого Валентина — сразу после того, как он раскрыл свой диагноз — болезнь Паркинсона. Это заболевание головного мозга характеризуется нарушением двигательной функции (замедленностью движений, тремором, ригидностью и потерей равновесия) и другими осложнениями. К примеру, снижению когнитивных способностей, нарушению сна, появлению боли и психических расстройств.