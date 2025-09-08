Путин поздравил Фокина с 80-летним юбилеем

Владимир Петрович Фокин родился 8 сентября 1945 года в Харькове (Украинская ССР). В 1967 году окончил электромашиностроительный факультет Харьковского политехнического института (ХПИ). Руководил студенческим самодеятельным театром «Силуэт» (1964−1969). До 1969 года работал в ХПИ инженером. В 1978 году окончил в Москве режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова). Выпускник мастерской народного артиста РСФСР Юрия Егорова.