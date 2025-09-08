Путин поздравил Фокина с 80-летним юбилеем

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста России режиссера Владимира Фокина, отметив его вклад в отечественный кинематограф.
«Благодаря щедрому, незаурядному таланту и увлеченности любимым делом вы добились большого профессионального признания, внесли значимый вклад в развитие лучших традиций отечественного кинематографа. И конечно, глубокого уважения заслуживает ваша востребованная педагогическая, наставническая работа, которой вы уделяете много сил и внимания», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства пожелал режиссеру здоровья, вдохновения и всего самого доброго.
Владимир Петрович Фокин родился 8 сентября 1945 года в Харькове (Украинская ССР). В 1967 году окончил электромашиностроительный факультет Харьковского политехнического института (ХПИ). Руководил студенческим самодеятельным театром «Силуэт» (1964−1969). До 1969 года работал в ХПИ инженером. В 1978 году окончил в Москве режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова). Выпускник мастерской народного артиста РСФСР Юрия Егорова.
Дебютным полнометражным фильмом Фокина стал детектив «Сыщик» (1979). За ним последовала киноповесть о Великой Отечественной войне «Александр Маленький» (1981, СССР — ГДР).
Наиболее известная режиссерская работа — десятисерийный телефильм «ТАСС уполномочен заявить…» по роману Юлиана Семенова (1984). Сюжет сериала строится на разоблачении советской разведкой американской шпионской сети, планирующей государственный переворот для свержения просоветского правительства в одной из африканских республик. Фильм, в котором снялись звезды советского экрана, включая Юрия Соломина и Вячеслава Тихонова, завоевал большую зрительскую популярность.
Также в 1980-х гг. режиссер снял комедию «Клуб женщин» (1987) и драму «До первой крови» (1989).