Чхве Мин-щик родился 27 апреля 1962 года в Сеуле, Южная Корея. В детстве ему поставили диагноз туберкулез, и врачи считали его состояние неизлечимым. Однако благодаря поездке в горы и чистому воздуху он смог восстановить здоровье. После окончания школы он поступил в Университет Донгук на театральный факультет и сначала начал карьеру театрального актера, но позже стал сниматься и в кино. Его дебют состоялся в 1992 году, и с тех пор он снялся более чем в 20 фильмах и дорамах. Его работы охватывают широкий спектр жанров — от исторических драм до современных триллеров.
Мировой успех «Олдбоя»
Режиссер Пак Чхан-ук пригласил Чхве Мин-щика на роль О Дэ-су в фильме «Олдбой», основанном на японской манге. Подготовка к съемкам была изматывающей. Чтобы войти в роль заточенного в одиночной камере мужчины, актер отказался от любого общения с людьми и даже прожигал кожу раскаленной проволокой — именно так его герой делал татуировки, чтобы отсчитывать дни в заточении.
Фильм стал международным хитом, получив Гран-при Каннского кинофестиваля и высокие оценки критиков. Роль О Дэ-су принесла актеру премии Baeksang Arts Awards, Blue Dragon Film Awards и Grand Bell Awards за лучшую мужскую роль.
После появления новостей о возможном голливудском ремейке Чхве Мин-щик заявил, что разочарован в американской киноиндустрии. Он расценил желание продюсеров снять западную адаптацию как давление на азиатских режиссеров.
В каких еще проектах снимался
После успеха «Олдбоя» Чхве Мин-щик продолжил сниматься в фильмах и дорамах. Он исполнил роли в фильмах «Я видел Дьявола», «Сочувствие госпоже Месть» и «Битва за Мен Рян». Его можно заметить и в иностранных проектах — так он сыграл роль второго плана в картине Люка Бессона «Люси».
Все его фильмы — глубокие драмы со сложными героями. Тем не менее актер считает, что может еще глубже раскрыть характер персонажа. Например, в преддверии выхода дорамы «Большая ставка» он заявил, что рад сняться в сериале, ведь будет больше времени, чтобы рассказать историю героя.
Личная жизнь
Чхве Мин-щик был женат дважды. Его первой супругой была актриса Ли Хва Ён, с которой он развелся в 1993 году. Во второй раз он женился на Ким Хвал Ран в 1999 году, и пара состоит в браке по сей день.
Несмотря на жестокие роли на экране, в жизни Чхве Мин-щик известен своей скромностью и доброжелательностью. Он активно общается с поклонниками и часто участвует в благотворительных мероприятиях. В 2004 году он был награжден орденом «За заслуги в культуре» за вклад в развитие южнокорейского кино.
Какие проекты выходят скоро
Сейчас актер готовится к роли в корейском ремейке американской комедии «Стажер», где он исполнит роль, в оригинале сыгранную Робертом Де Ниро. Его партнершей станет актриса Хан Со Хи — она перевоплотится на экране в бизнес-вумен, которой нужен мудрый ассистент. Съемки запланированы на сентябрь 2025 года, а премьера ожидается в 2026 году.