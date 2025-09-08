Чхве Мин-щик родился 27 апреля 1962 года в Сеуле, Южная Корея. В детстве ему поставили диагноз туберкулез, и врачи считали его состояние неизлечимым. Однако благодаря поездке в горы и чистому воздуху он смог восстановить здоровье. После окончания школы он поступил в Университет Донгук на театральный факультет и сначала начал карьеру театрального актера, но позже стал сниматься и в кино. Его дебют состоялся в 1992 году, и с тех пор он снялся более чем в 20 фильмах и дорамах. Его работы охватывают широкий спектр жанров — от исторических драм до современных триллеров.