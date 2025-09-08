Ричмонд
Екатерина Вилкова показала редкое фото с подросшими детьми

Актриса поделилась снимком с сыном и дочерью от актера Ильи Любимова

Екатерина Вилкова впервые за долгое время показала совместное фото с 11-летним сыном Петром и 13-летней дочерью Павлой. Актриса запечатлела себя с наследниками в гардеробной.

Екатерина Вилкова с детьми, фото: соцсети
41-летняя звезда сериала «Шифр» была одета в черные брюки и футболку в полоску. Она собрала волосы в высокий пучок и отказалась от макияжа. Ее дети позировали в шортах и футболках.

«Мои котики», — лаконично подписала кадр Вилкова.

В июне 2025 года она сообщила, что дочь решила сделать короткую стрижку. Актриса не стала препятствовать и разрешила наследнице отрезать волосы.

«В моем детстве короткая стрижка была под запретом. Но у моих детей совсем другая история!» — говорила артистка.

Напомним, Екатерина Вилкова в 2011 году вышла замуж за коллегу Илью Любимова. В феврале 2012-го у пары родилась дочь Павла, а еще через два года — сын Петр.

Ранее Екатерина Вилкова снялась с мужем Ильей Любимовым на отдыхе за границей. 