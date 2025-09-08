«Только что мы закончили съемки в очень добром, семейном, красивом фильме “Умка”, — рассказала Марина Кравец. — Конечно, в нем есть элементы сказки, но в целом он про то, что важно для каждого из нас: об искренней дружбе, о взаимовыручке, о любви».