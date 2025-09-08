Ричмонд
Павел Прилучный и Марина Кравец снялись в фильме о медвежонке Умке: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок семейного новогоднего фильма о дружбе мальчика и медвежонка
Павел Прилучный на съемках фильма «Умка»
Завершились съемки новогоднего семейного фильма «Умка».  В трогательной истории о дружбе и любви Павел Прилучный и Марина Кравец играют родителей главного героя — мальчика Тайкэ.

В канун Нового года Тайкэ (Ярослав Матвеев) и медвежонок Умка загадывают одно и то же желание: найти друга. Наутро они знакомятся. Однако маму Умки похищает опасный браконьер (Дмитрий Куличков), чтобы продать ее в частный зоопарк. Тайкэ с мамой (Кравец), папой (Прилучный) и дедушкой-шаманом (Герасим Васильев) отправляются на спасение медведицы.

Марина Кравец и Павел Прилучныйна съемках фильма «Умка»
Павел Прилучный на съемках фильма «Умка»
«Только что мы закончили съемки в очень добром, семейном, красивом фильме “Умка”, — рассказала Марина Кравец. — Конечно, в нем есть элементы сказки, но в целом он про то, что важно для каждого из нас: об искренней дружбе, о взаимовыручке, о любви».

Марина Кравец на съемках фильма «Умка»
Холодную снежную зиму кинематографисты снимали в летней Москве. На съемочной площадке постоянно находились специалисты, следящие за тем, чтобы снежинки в кадре падали по-разному.

Павел Прилучный и Ярослав Матвеев на съемках фильма «Умка»
Фильм еще будет дорабатываться с помощью визуальных спецэффектов и компьютерной графикой, но северные олени в кадре — абсолютно настоящие.

Павел Прилучный на съемках фильма «Умка»
Режиссером проекта стал Максим Пешков («Жуки»). В число продюсеров вошли Артем Михалков и Аркадий Водахов.

Ярослав Матвеев на съемках фильма «Умка»
Марина Кравец на съемках фильма «Умка»
Производством ленты занимаются телеканал ТНТ совместно с киностудией «Союзмультфильм», кинокомпанией 1−2−3 Production и студией CGF.

Премьера фильма «Умка» состоится 3 декабря 2026 года.