Завершились съемки новогоднего семейного фильма «Умка». В трогательной истории о дружбе и любви Павел Прилучный и Марина Кравец играют родителей главного героя — мальчика Тайкэ.
В канун Нового года Тайкэ (Ярослав Матвеев) и медвежонок Умка загадывают одно и то же желание: найти друга. Наутро они знакомятся. Однако маму Умки похищает опасный браконьер (Дмитрий Куличков), чтобы продать ее в частный зоопарк. Тайкэ с мамой (Кравец), папой (Прилучный) и дедушкой-шаманом (Герасим Васильев) отправляются на спасение медведицы.
«Только что мы закончили съемки в очень добром, семейном, красивом фильме “Умка”, — рассказала Марина Кравец. — Конечно, в нем есть элементы сказки, но в целом он про то, что важно для каждого из нас: об искренней дружбе, о взаимовыручке, о любви».
Холодную снежную зиму кинематографисты снимали в летней Москве. На съемочной площадке постоянно находились специалисты, следящие за тем, чтобы снежинки в кадре падали по-разному.
Фильм еще будет дорабатываться с помощью визуальных спецэффектов и компьютерной графикой, но северные олени в кадре — абсолютно настоящие.
Режиссером проекта стал Максим Пешков («Жуки»). В число продюсеров вошли Артем Михалков и Аркадий Водахов.
Производством ленты занимаются телеканал ТНТ совместно с киностудией «Союзмультфильм», кинокомпанией 1−2−3 Production и студией CGF.
Премьера фильма «Умка» состоится 3 декабря 2026 года.