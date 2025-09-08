Глафира Тарханова снялась без макияжа и фильтров

Актриса Глафира Тарханова показала себя без макияжа. Звезда сняла себя на камеру без фильтров и опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка рассказала, что ее в таком натуральном виде приняли за «молодую мамашу».
«Я без фильтров, ненакрашенная. Сегодня в «Детском мире» охранник обратился ко мне на ты. Я была с коляской, но видимо произвела на него впечатление молодой мамаши, которой он сказал: «А ты это будешь брать? Ну тогда проходи на кассу». Я даже опешила, потому что в основном ко мне обращаются на вы. Мужчина был взрослый. Я подумала, что это комплимент. Даже приятно», — поделилась 41-летняя знаменитость.
У Тархановой пятеро детей. Младшему ребенку в июне исполнился год. Актриса недавно назвала себя неуверенной женщиной из-за лишнего веса. Тарханова призналась в соцсетях, что набрала 25 килограммов после рождения дочери и еще не пришла в форму. По словам звезды, она пока не может активно заниматься спортом или соблюдать строгую диету, чтобы похудеть. Но артистка делает коррекцию фигуры с помощью разных аппаратных процедур.
Звезда замужем за актером Малого театра Алексеем Фаддеевым, они познакомились в 2005 году на съемочной площадке триллера «Главный калибр» и уже через полгода поженились. Пара воспитывает четверых сыновей и дочь. Троих детей артистка рожала в присутствии мужа. Фаддеев признавался журналистам, что после партнерских родов у него не было проблем с влечением к супруге. Он сам хотел быть рядом с женой и первым брать на руки ребенка.
