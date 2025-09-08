Глафира Тарханова снялась без макияжа и фильтров

«Я без фильтров, ненакрашенная. Сегодня в «Детском мире» охранник обратился ко мне на ты. Я была с коляской, но видимо произвела на него впечатление молодой мамаши, которой он сказал: «А ты это будешь брать? Ну тогда проходи на кассу». Я даже опешила, потому что в основном ко мне обращаются на вы. Мужчина был взрослый. Я подумала, что это комплимент. Даже приятно», — поделилась 41-летняя знаменитость.