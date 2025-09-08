Юрист рассказал об изъятии израильского паспорта у актрисы Аглаи Тарасовой

«Что касается самого государства Израиля, нет никаких оснований для вмешательства, поскольку у Тарасовой есть гражданство Российской Федерации, она находится на территории Российской Федерации и ее права не нарушаются. Если бы она была гражданкой Израиля только по единственному гражданству, то можно было бы говорить о том, что Израиль каким-то образом вмешался бы и мог начать процедуры по экстрадиции ее в Израиль или для отбывания наказания, или для соответствующих судебных процедур и так далее», — объяснил юрист.