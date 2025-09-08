Юрист рассказал об изъятии израильского паспорта у актрисы Аглаи Тарасовой

Наличие израильского гражданства никак не повлияет на ход следствия по делу актрисы Аглаи Тарасовой, у которой изъяли вейп с гашишным маслом. Об этом aif.ru рассказал юрист Иван Соловьев.
«Очевидно, что в настоящее время ее израильский паспорт может находиться у следователей, что говорит о том, что она не сможет уехать», — отметил он.
Юрист уточнил, что Израиль, гражданство которого есть у Тарасовой, не сможет вмешиваться в ситуацию Тарасовой.
«Что касается самого государства Израиля, нет никаких оснований для вмешательства, поскольку у Тарасовой есть гражданство Российской Федерации, она находится на территории Российской Федерации и ее права не нарушаются. Если бы она была гражданкой Израиля только по единственному гражданству, то можно было бы говорить о том, что Израиль каким-то образом вмешался бы и мог начать процедуры по экстрадиции ее в Израиль или для отбывания наказания, или для соответствующих судебных процедур и так далее», — объяснил юрист.
Напомним, что в отношении знаменитости возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. У актрисы изъяли вейп с 0,38 грамма гашишного масла. Актрисе грозит срок до семи лет и штраф до миллиона рублей.
Ранее стало известно, в каком состоянии находилась Аглая Тарасова в момент задержания.