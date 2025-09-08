Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Я нарцисс»: Софья Синицына рассказала о своем отношении к интимным сценам

Актриса призналась, что ей нравится сниматься обнаженной
Софья Синицына, фото: пресс-служба
Софья Синицына, фото: пресс-служба

30-летняя актриса Софья Синицына откровенно рассказала о своем отношении к интимным сценам, сообщает Life.ru. Звезда сериала «Чистые» призналась, что любит сниматься обнаженной и не испытывает смущения в такие моменты.

По словам артистки, в ее жизни были мужчины, которые пытались запретить ей участвовать в откровенных съемках.

«Я нарцисс, и мне нравится, когда на меня смотрят. Когда-то мужчины, которые за мной ухаживали, говорили, что я не должна целоваться с партнерами, и что? Но их больше нет рядом», — отметила Синицына.

Актриса также поделилась личным мнением об изменах, сравнив их с «разбитой посудой». Она подчеркнула, что теперь в отношениях всегда выбирает себя и свое спокойствие.

«Измена приносит острую боль. Ничего не проходит бесследно и, как ни старайся, забыть невозможно», — подчеркнула Софья в интервью Grazia.

Синицына воспитывает пятилетнюю дочь Мию от актера Павла Табакова и после расставания с ним старается держать личную жизнь в секрете. По словам артистки, с возрастом и успехом она научилась любить не только мужчин, но и себя, а также своего ребенка.

Ранее экс-возлюбленная Павла Табакова снялась в Берлине в кожаных шортах и бюстгальтере.