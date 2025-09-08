«Я нарцисс»: Софья Синицына рассказала о своем отношении к интимным сценам

30-летняя актриса Софья Синицына откровенно рассказала о своем отношении к интимным сценам, сообщает Life.ru. Звезда сериала «Чистые» призналась, что любит сниматься обнаженной и не испытывает смущения в такие моменты.
По словам артистки, в ее жизни были мужчины, которые пытались запретить ей участвовать в откровенных съемках.
«Я нарцисс, и мне нравится, когда на меня смотрят. Когда-то мужчины, которые за мной ухаживали, говорили, что я не должна целоваться с партнерами, и что? Но их больше нет рядом», — отметила Синицына.
Актриса также поделилась личным мнением об изменах, сравнив их с «разбитой посудой». Она подчеркнула, что теперь в отношениях всегда выбирает себя и свое спокойствие.
«Измена приносит острую боль. Ничего не проходит бесследно и, как ни старайся, забыть невозможно», — подчеркнула Софья в интервью Grazia.
Синицына воспитывает пятилетнюю дочь Мию от актера Павла Табакова и после расставания с ним старается держать личную жизнь в секрете. По словам артистки, с возрастом и успехом она научилась любить не только мужчин, но и себя, а также своего ребенка.
