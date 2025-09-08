Ричмонд
Звезда фильмов о «Мачете» Дэнни Трехо опроверг слухи о своей смерти

Ранее в интернете появились слухи о смерти актера
Дэнни Трехо
Дэнни ТрехоИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Дэнни Трехо опроверг слухи о своей смерти, которые распространились в соцсетях, сообщает Life.ru. Сообщения о похоронах звезды боевиков оказались фейком. Чтобы все опровергнуть Мачете сам «‎восстал из мертвых».

«Спасибо всем за заботу, но я очень даже жив. Кто-то распространяет фейковые новости», — написал он в соцсетях.

Фейковая новость о смерти актера была репостнута американским комедиантом Джоном Легуизамо. Интересно, что в кино персонажи Трехо действительно часто умирали — по подсчетам фанатов, в 65 фильмах. Репост Легуизамо до сих пор остается в сторис социальной сети, несмотря на опровержение.