Звезда фильмов о «Мачете» Дэнни Трехо опроверг слухи о своей смерти

Фейковая новость о смерти актера была репостнута американским комедиантом Джоном Легуизамо. Интересно, что в кино персонажи Трехо действительно часто умирали — по подсчетам фанатов, в 65 фильмах. Репост Легуизамо до сих пор остается в сторис социальной сети, несмотря на опровержение.