Кристина Асмус показала, как провела выходные с новым возлюбленным

Актриса отправилась отдыхать на природу

Кристина Асмус поделилась кадрами из недавнего путешествия. 37-летняя актриса провела выходные на природе вместе со своим новым возлюбленным.

Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус, фото: соцсети

Звезда «Интернов» показала, как она играет с собакой, отдыхает в палатке с любимым, купается в купели и многое другое.

«Это было превосходным решением. Вместо кинофестивалей и раутов палатки, лес, сапы, ледяные купели, баня в чаще леса, собирание ягод, три дня спорта на улице, ужин на пирсе, маршмеллоу на костре, катамараны и любимые лапы рядом. Аж восемь штук», — сообщила актриса.

Возлюбленный Кристины Асмус, фото: соцсети
Возлюбленный Кристины Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус с возлюбленным на отдыхе, фото: соцсети
Кристина Асмус с возлюбленным на отдыхе, фото: соцсети

Однако Асмус не стала раскрывать личность избранника. Она лишь запечатлела его со спины с собакой.

Напомним, Кристина Асмус была замужем за Гариком Харламовым. В 2020 году звезды расстались. У них есть 11-летняя дочь Анастасия.

Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус, фото: соцсети

После развода актриса встречалась с коллегой Романом Евдокимовым и продюсером Ильей Бурцом, с которым рассталась весной 2025 года.

Ранее Кристина Асмус объяснила, почему не вела соцсети два месяца. 