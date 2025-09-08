Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер Маш Милаш призналась, что довела себя до слез ради роли в кино

Артистка не смогла изобразить плач без внутренней подготовки на съемках нового фильма
Маш Милаш
Маш Милаш

Блогер и актриса Мария Камова, более известная под псевдонимом Маш Милаш, поделилась впечатлениями от съемок эмоциональной сцены в новой киноленте. В беседе с Пятым каналом она отметила, что ей пришлось участвовать в эпизоде, требующем настоящих слез.

По словам знаменитости, изобразить плач без внутренней подготовки оказалось невозможным, поэтому она сознательно вызывала у себя чувство обиды, чтобы добиться нужного эмоционального состояния и заплакать по-настоящему.

«Ты плачешь, на тебя наезжают шесть мужиков с камерами и говорят: “Не отвлекаемся, продолжаем истерить”», — добавила она.

Маш Милаш известна своими эпатажными интернет-роликами, в которых она взаимодействует с незнакомыми людьми в разных форматах. Помимо актерской деятельности, она развивает карьеру певицы под сценическим именем MILASH.