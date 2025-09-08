Блогер Маш Милаш призналась, что довела себя до слез ради роли в кино

Блогер и актриса Мария Камова, более известная под псевдонимом Маш Милаш, поделилась впечатлениями от съемок эмоциональной сцены в новой киноленте. В беседе с Пятым каналом она отметила, что ей пришлось участвовать в эпизоде, требующем настоящих слез.
По словам знаменитости, изобразить плач без внутренней подготовки оказалось невозможным, поэтому она сознательно вызывала у себя чувство обиды, чтобы добиться нужного эмоционального состояния и заплакать по-настоящему.
«Ты плачешь, на тебя наезжают шесть мужиков с камерами и говорят: “Не отвлекаемся, продолжаем истерить”», — добавила она.
Маш Милаш известна своими эпатажными интернет-роликами, в которых она взаимодействует с незнакомыми людьми в разных форматах. Помимо актерской деятельности, она развивает карьеру певицы под сценическим именем MILASH.