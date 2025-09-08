Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Никоненко признался в зависимости от карточных игр

Актер Сергей Никоненко рассказал, как смог побороть зависимость от азартных игр
Сергей Никоненко
Сергей НиконенкоИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко рассказал, что столкнулся с зависимостью от карточных игр. Его цитирует «Абзац».

Звезда фильма «Завтра была война» сообщил, что пагубная привычка появилась у него более 50 лет назад. После крупного выигрыша актер пристрастился к покеру, однако смог справиться с зависимостью. С тех пор, по словам 84-летнего артиста, он никогда не играл на деньги.

«Покер очень затягивает. Я взвесил свое состояние и испугался. Никому не советую пробовать», — призвал Никоненко.

Ранее Сергей Никоненко резко высказался о желании Хаматовой вернуться в Москву.