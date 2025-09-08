Сергей Никоненко признался в зависимости от карточных игр

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко рассказал, что столкнулся с зависимостью от карточных игр. Его цитирует «Абзац».
Звезда фильма «Завтра была война» сообщил, что пагубная привычка появилась у него более 50 лет назад. После крупного выигрыша актер пристрастился к покеру, однако смог справиться с зависимостью. С тех пор, по словам 84-летнего артиста, он никогда не играл на деньги.
«Покер очень затягивает. Я взвесил свое состояние и испугался. Никому не советую пробовать», — призвал Никоненко.
Ранее Сергей Никоненко резко высказался о желании Хаматовой вернуться в Москву.