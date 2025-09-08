История начинается с того, что мистер Эрншоу приводит в дом сироту. Со временем между Хитклиффом и Кэтрин зарождается дружба, переходящая в глубокое чувство. После смерти хозяина поместья власть переходит к его сыну Хиндли, который превращает Хитклиффа в слугу и делает его существование невыносимым. Единственной отдушиной для героя остается любовь к Кэтрин, но она оборачивается роком, определившим судьбу всех обитателей «Грозового перевала».