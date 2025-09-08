Выход фильма по роману Эмилии Бронте запланирован на 2026 год. Уже известны ориентировочные сроки премьеры, место съемок и первые подробности о составе актеров. В статье собрали все актуальные факты о новой экранизации «Грозового перевала».
Когда выйдет фильм «Грозовой перевал»: последние новости
Премьера фильма запланирована на 13 февраля 2026 года. Постановщиком выступила Эмиральд Феннел, известная по картине «Девушка, подающая надежды», за сценарий которой она получила «Оскар».
Фильм «Грозовой перевал» основан на одноименном романе Эмили Бронте, впервые опубликованном в 1847 году. За десятилетия произведение не раз экранизировалось: среди наиболее известных версий фильм 1939 года с Лоуренсом Оливье и экранизация 1992 года с Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош.
Где проходили съемки фильма «Грозовой перевал»
Съемки картины проходили в Великобритании с января по апрель 2025 года. Основные сцены были сняты в студии Sky Studios Elstree в Хартфордшире, а натурные эпизоды — в Йоркшире, в национальном парке Йоркшир-Дейлс. Среди задействованных локаций — долины Аркенгартдейл и Суэйлдейл, а также деревня Лоу-Роу.
Режиссер Эмиральд Феннел выбрала эти места не случайно: именно в Йоркшире разворачиваются события романа, и местные пейзажи с суровыми холмами и ветреным климатом максимально точно передают атмосферу произведения. Такой выбор локаций помогает сохранить подлинное настроение книги Эмили Бронте.
Кто снимается в фильме «Грозовой перевал»
Главные роли в новой экранизации исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди: актриса предстала в образе Кэтрин Эрншоу, а Элорди сыграл страстного и мрачного Хитклиффа. В картине также заняты Элисон Оливер в роли Изабеллы Линтон и Хонг Чау, которая сыграла Нелли Дин. Персонажи в юности представлены Оуэном Купером, Шарлоттой Меллингтон и Ви Нгуйен.
Содержание фильма «Грозовой перевал»
Фильм рассказывает о трагической любви между Хитклиффом, приемным сыном владельца поместья «Грозовой перевал», и дочерью хозяина, Кэтрин Эрншоу. Их чувства кажутся сильнее социальных преград, но обстоятельства и амбиции разрушают этот союз. Кэтрин выходит замуж за состоятельного соседа, а Хитклифф, униженный и отвергнутый, покидает поместье, чтобы спустя годы вернуться и отомстить всем, кто сломал его жизнь.
История начинается с того, что мистер Эрншоу приводит в дом сироту. Со временем между Хитклиффом и Кэтрин зарождается дружба, переходящая в глубокое чувство. После смерти хозяина поместья власть переходит к его сыну Хиндли, который превращает Хитклиффа в слугу и делает его существование невыносимым. Единственной отдушиной для героя остается любовь к Кэтрин, но она оборачивается роком, определившим судьбу всех обитателей «Грозового перевала».