Педро Паскаль — один из тех актеров, чье имя моментально вызывает образы харизматичных и сложных героев. За свою карьеру он успел сыграть персонажей, каждый из которых по-своему запал зрителям в душу. Где бы он ни появлялся, Паскаль вносит в кадр глубину, харизму и какой-то особенный нерв. Он умеет превратить даже неоднозначного персонажа в того, за кем хочется следить до самого конца. Рассказываем о самых запоминающихся ролях Педро Паскаля.