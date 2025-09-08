Звезда «Теста на беременность» снялась в прозрачном костюме без бюстгальтера

Звезда сериала «Тест на беременность» Лянка Грыу снялась без бюстгальтера в прозрачном костюме для аппаратного массажа и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса отметила, что пришла в клинику умной косметологии, чтобы снять стресс.
«Выходной! Время для себя...очень важно восстанавливаться. Делала массажный аппарат по телу для снятия стресса и отека. Стресс — главная причина старения и понижения иммунитета. Надо обязательно давать телу заботу, сон, восстановление и воду. Мы слишком мало все пьем воды», — высказалась знаменитость.
Артистка рассказывала в соцсетях, что после развода с режиссером Михаилом Вайнбергом резко набрала 15 килограммов. По словам актрисы, она стыдилась своего тела и практически перестала появляться на публике. Грыу заявляла, что воспринимала мужа как часть себя и это было ошибкой. Экс-супруги смогли наладить отношения после расставания. Знаменитость отмечала, что извлекла нужные уроки и пережила тяжелую трансформацию. Артистка благодарна каждому человеку, кто помогал ей «восстать из пепла».
В 2022 году стало известно, что у Грыу роман с иностранным коллегой Марселем Симоно. По словам актрисы, им непросто даются отношения на расстоянии, но они учатся справляться с разными трудностями, чтобы быть вместе. Звезда признавалась, что думала об эмиграции, но пока не готова уезжать из России даже ради возлюбленного.
Ранее сообщалось, что агрессивный турецкий таксист не выпускал из машины Лянку Грыу.