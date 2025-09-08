Звезда «Теста на беременность» снялась в прозрачном костюме без бюстгальтера

Артистка рассказывала в соцсетях, что после развода с режиссером Михаилом Вайнбергом резко набрала 15 килограммов. По словам актрисы, она стыдилась своего тела и практически перестала появляться на публике. Грыу заявляла, что воспринимала мужа как часть себя и это было ошибкой. Экс-супруги смогли наладить отношения после расставания. Знаменитость отмечала, что извлекла нужные уроки и пережила тяжелую трансформацию. Артистка благодарна каждому человеку, кто помогал ей «восстать из пепла».