«Ты космическая»: дочь Пересильд трогательно обратилась к актрисе в день рождения

Анна Пересильд поздравила маму с 41-летием
Анна и Юлия Пересильд на премьере фильма «Мужу привет», фото: пресс-служба
Анна и Юлия Пересильд на премьере фильма «Мужу привет», фото: пресс-служба

Анна Пересильд трогательно поздравила маму Юлию Пересильд с днем рождения — 5 сентября актрисе исполнился 41 год. В личном блоге 16-летняя актриса разместила архивные фотографии со знаменитой матерью.

Анна и Юлия Пересильд, фото: соцсети
Анна и Юлия Пересильд, фото: соцсети

Она отметила, что публично поздравляет звезду «Вызова» с опозданием, так как они вместе провели праздничный день. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» призналась, что не хотела отвлекаться на соцсети.

Анна, Юлия и Мария Пересильд, фото: соцсети
Анна, Юлия и Мария Пересильд, фото: соцсети

«Вчера у моего самого родного и любимого человечка был день рождения. Весь день я была рядом с тобой, и мне вообще не хотелось залезать в телефон, просто весь день хотелось смотреть тебе в глаза и говорить самые теплые слова. Просто знай, ты самая лучшая мамочка на планете, самая лучшая женщина на планете, ты космическая, невероятная…» — написала Пересильд-младшая.

Она добавила, что очень любит знаменитую маму.

Анна и Юлия Пересильд, фото: соцсети
Анна и Юлия Пересильд, фото: соцсети

«Будь самой счастливой на свете. Я очень тебя берегу и ценю. Всегда и всю жизнь я рядом! Бесконечно тебя люблю», — заключила актриса.

Юлия Пересильд с матерью и дочерями, фото: соцсети
Юлия Пересильд с матерью и дочерями, фото: соцсети

Напомним, Анна Пересильд родилась в союзе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. У звезд также есть 13-летняя дочь Мария.

Ранее Юлия Пересильд снялась в бикини на отдыхе. 