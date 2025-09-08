Анна Пересильд трогательно поздравила маму Юлию Пересильд с днем рождения — 5 сентября актрисе исполнился 41 год. В личном блоге 16-летняя актриса разместила архивные фотографии со знаменитой матерью.
Она отметила, что публично поздравляет звезду «Вызова» с опозданием, так как они вместе провели праздничный день. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» призналась, что не хотела отвлекаться на соцсети.
«Вчера у моего самого родного и любимого человечка был день рождения. Весь день я была рядом с тобой, и мне вообще не хотелось залезать в телефон, просто весь день хотелось смотреть тебе в глаза и говорить самые теплые слова. Просто знай, ты самая лучшая мамочка на планете, самая лучшая женщина на планете, ты космическая, невероятная…» — написала Пересильд-младшая.
Она добавила, что очень любит знаменитую маму.
«Будь самой счастливой на свете. Я очень тебя берегу и ценю. Всегда и всю жизнь я рядом! Бесконечно тебя люблю», — заключила актриса.
Напомним, Анна Пересильд родилась в союзе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. У звезд также есть 13-летняя дочь Мария.
