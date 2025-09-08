«Вчера у моего самого родного и любимого человечка был день рождения. Весь день я была рядом с тобой, и мне вообще не хотелось залезать в телефон, просто весь день хотелось смотреть тебе в глаза и говорить самые теплые слова. Просто знай, ты самая лучшая мамочка на планете, самая лучшая женщина на планете, ты космическая, невероятная…» — написала Пересильд-младшая.