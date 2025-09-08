Сидни Суини публично разрыдалась на премьере фильма «Кристи»

Сидни Суини была тронута до слез теплому приему фильма «Кристи» с ее участием на премьере в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. 27-летняя актриса сыграла бывшую профессиональную боксершу по имени Кристи Мартин.
После просмотра картины зрители аплодировали стоя. Для Суини это стало лучшей оценкой, ведь подготовка к роли была не из легких. Сидни ранее в интервью откровенничала о том, что ей пришлось набрать более 13 килограммов. Она усиленно тренировалась около трех месяцев, чтобы воссоздать подтянутое телосложение Кристи.
«Я начала есть. Утром я час занималась с отягощениями, в полдень — около двух часов кикбоксингом, а вечером — снова час силовой тренировки, — признавалась Суини. — Мое тело стало совсем другим. Но это потрясающе: я была такой стальной, просто безумно сильной».
Вскоре после завершения съемок в «Кристи» Суини вернулась к работе над третьим сезоном «Эйфории». Ее героиня Кэсси больше похожа на ту Сидни, которую поклонники привыкли видеть на красных дорожках и в социальных сетях. Но никак не на брутальную боксершу.
Когда режиссер байопика связался с актрисой по FaceTime на съемочной площадке «Эйфории», он отметил, что переход от внешности Мартин к внешности Кэсси был таким же резким, как и первоначальное перевоплощение.
«Я был ошеломлен переменами. Я видел ее дерзкой малышкой с прической в стиле конца 80-х, готовой к бою, — сказал Дэвид Мишо журналу W. — Сидни была такой счастливой, когда выходила на ринг и наносила удары, получая ответ. Тем удивительнее было видеть ее снова такой гламурной».
Ранее обвиненная в расизме Сидни Суини вновь угодила в скандал.