Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Райана Рейнольдса раскритиковали за грубость по отношению к ребенку

Актер отпустил пренебрежительную шутку в адрес юного журналиста
Райан Рейнольдс
Райан РейнольдсИсточник: Legion-Media.ru

Райана Рейнольдса раскритиковали за грубость после его общения с ребенком-репортером на Международном кинофестивале в Торонто. На видео, которое распространилось в социальных сетях, актер, проходя по красной ковровой дорожке на премьере фильма «Джон Кэнди: Я люблю себя», отпускает пренебрежительную шутку в адрес юного журналиста.

Мальчик, увидев кумира, поспешил поприветствовать его и выразить почтение. Однако Рейнольдс довольно резко оборвал ребенка и предложил «сразу перейти к вопросу». Корреспондент немного стушевался, но все же поинтересовался у Райана о завтраке из сети Tim Horton. Тот, в с привычной ему иронией парировал, что непременно отправит «жесткое письмо повару» и подпишет его именем мальчика.

Пользователи соцсетей возмутились неуместным юмором и даже грубостью звезды: «В этом нет ничего смешного. Дети не понимают таких “шуток”, в которых человек откровенно хамит им. Это называется жестокостью», «Одно дело — шутить со взрослым, но ребенок не поймет того, что он считает шутками», «Райан и Блейк так снисходительны и жестоки по отношению к людям, которых они считают “ниже себя”», «Поговорим о том, как заставить волнующегося ребенка чувствовать себя еще более робким. Придурок!».

Источник сообщил изданию Page Six, что Рейнольдс «ни в коем случае не хотел показаться грубым», а его нетерпеливость была вызвана тем, что организаторы настоятельно просили не задерживаться на ковровой дорожке.

Ранее Райан Рейнольдс снял свою жену Блейк Лайвли в бикини на яхте.