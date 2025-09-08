Райана Рейнольдса раскритиковали за грубость по отношению к ребенку

Райана Рейнольдса раскритиковали за грубость после его общения с ребенком-репортером на Международном кинофестивале в Торонто. На видео, которое распространилось в социальных сетях, актер, проходя по красной ковровой дорожке на премьере фильма «Джон Кэнди: Я люблю себя», отпускает пренебрежительную шутку в адрес юного журналиста.
Мальчик, увидев кумира, поспешил поприветствовать его и выразить почтение. Однако Рейнольдс довольно резко оборвал ребенка и предложил «сразу перейти к вопросу». Корреспондент немного стушевался, но все же поинтересовался у Райана о завтраке из сети Tim Horton. Тот, в с привычной ему иронией парировал, что непременно отправит «жесткое письмо повару» и подпишет его именем мальчика.
Пользователи соцсетей возмутились неуместным юмором и даже грубостью звезды: «В этом нет ничего смешного. Дети не понимают таких “шуток”, в которых человек откровенно хамит им. Это называется жестокостью», «Одно дело — шутить со взрослым, но ребенок не поймет того, что он считает шутками», «Райан и Блейк так снисходительны и жестоки по отношению к людям, которых они считают “ниже себя”», «Поговорим о том, как заставить волнующегося ребенка чувствовать себя еще более робким. Придурок!».
Источник сообщил изданию Page Six, что Рейнольдс «ни в коем случае не хотел показаться грубым», а его нетерпеливость была вызвана тем, что организаторы настоятельно просили не задерживаться на ковровой дорожке.
