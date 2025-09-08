Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Райан Рейнольдс снял свою жену Блейк Лайвли в бикини на яхте

Актриса Блейк Лайвли снялась в бикини
Райан Рейнольдс снял свою жену Блейк Лайвли в бикини на яхте
Райан Рейнольдс снял свою жену Блейк Лайвли в бикини на яхтеИсточник: www_gazeta_ru

Актер Райан Рейнольдс снял свою жену Блейк Лайвли в купальнике. Звезда позировала мужу в бикини на яхте и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка отметила, что этот кадр сделал именно супруг.

Летом пару вновь заподозрили в расставании. Рейнольдс впервые за долгое время не поздравил публично жену с днем рождения. А также актер удалил некоторые совместные фото с супругой в соцсетях. Поклонники уверены, что у артистов ухудшились взаимоотношения на фоне скандалов с Лайвли.

Знаменитости познакомились на съемках фильма «Зеленый фонарь» в 2010 году, а спустя два года поженились. У супругов четверо детей: девятилетняя Джеймс, восьмилетняя Инес, пятилетняя Бетти и двухлетний Олин.

Актеры растят дочерей и сына без помощи нянь. Супруги говорили в интервью, что семья для них всегда будет на первом месте, поэтому все свободное время они посвящают детям. Когда Рейнольдс и Лайвли вместе выходят в свет, то их подменяют родственники.

Ранее стало известно, что Блейк Лайвли сыграет в новом романтическом боевике.