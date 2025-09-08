Райан Рейнольдс снял свою жену Блейк Лайвли в бикини на яхте

Актер Райан Рейнольдс снял свою жену Блейк Лайвли в купальнике. Звезда позировала мужу в бикини на яхте и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка отметила, что этот кадр сделал именно супруг.
Летом пару вновь заподозрили в расставании. Рейнольдс впервые за долгое время не поздравил публично жену с днем рождения. А также актер удалил некоторые совместные фото с супругой в соцсетях. Поклонники уверены, что у артистов ухудшились взаимоотношения на фоне скандалов с Лайвли.
Знаменитости познакомились на съемках фильма «Зеленый фонарь» в 2010 году, а спустя два года поженились. У супругов четверо детей: девятилетняя Джеймс, восьмилетняя Инес, пятилетняя Бетти и двухлетний Олин.
Актеры растят дочерей и сына без помощи нянь. Супруги говорили в интервью, что семья для них всегда будет на первом месте, поэтому все свободное время они посвящают детям. Когда Рейнольдс и Лайвли вместе выходят в свет, то их подменяют родственники.
Ранее стало известно, что Блейк Лайвли сыграет в новом романтическом боевике.