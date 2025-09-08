Райан Рейнольдс снял свою жену Блейк Лайвли в бикини на яхте

Актеры растят дочерей и сына без помощи нянь. Супруги говорили в интервью, что семья для них всегда будет на первом месте, поэтому все свободное время они посвящают детям. Когда Рейнольдс и Лайвли вместе выходят в свет, то их подменяют родственники.