Дженнифер Энистон впервые показала фото своего возлюбленного-гипнотерапевта

Голливудская актриса Дженнифер Энистон впервые показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото возлюбленного-гипнотерапевта Джима Кертиса.
Знаменитость выложила кадры, сделанные этим летом. Актриса поблагодарила близких за хорошо проведенное время вместе. На некоторых снимках звезда сериала «Друзья» была запечатлена с Кортни Кокс, Адамом Сэндлером и Джейсоном Бейтманом. Дженнифер Энистон также опубликовала фото своего возлюбленного Джима Кертиса на закате. Гипнотерапевт стоял спиной к камере.
Слухи о романе звезды с Джимом Кертисом возникли в июле. Известно, что актриса следит за гипнотерапевтом в соцсетях почти два года. Она лайкала его посты с упражнениями «для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви», а также публикацию, где он призывал «не изолировать себя» от отношений.
На прошлой неделе влюбленных засняли во время свидания в Нью-Йорке. Актриса была одета в голубые джинсы, белую майку и бежевый пиджак. Джим Кертис предпочел для выхода черные брюки, темно-зеленую рубашку и белую футболку.
