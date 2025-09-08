67-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в купальнике на катере

В конце августа Стоун стала героиней нового выпуска испанского журнала Harper’s Bazaar. На одной из обложек актриса предстала в платье с экстремальными разрезами по бокам. При этом знаменитость отказалась от белья. Образ Шэрон Стоун дополнила босоножками на высоких каблуках. Актрисе уложили распущенные волосы. На другой обложке артистка позировала в жакете, колготках в сетку и туфлях на каблуках. Автором съемки выступил фотограф Эрик Майкл Рой.