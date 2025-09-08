67-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в купальнике на катере

Голливудская актриса Шэрон Стоун продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
67-летняя звезда предстала перед камерой в слитном купальнике с анималистичным принтом бренда Solid & Striped. Актриса дополнила свой образ светлыми солнцезащитными очками и белой сумкой с кружевом. Артистка собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Знаменитость позировала, сидя на катере.
В конце августа Стоун стала героиней нового выпуска испанского журнала Harper’s Bazaar. На одной из обложек актриса предстала в платье с экстремальными разрезами по бокам. При этом знаменитость отказалась от белья. Образ Шэрон Стоун дополнила босоножками на высоких каблуках. Актрисе уложили распущенные волосы. На другой обложке артистка позировала в жакете, колготках в сетку и туфлях на каблуках. Автором съемки выступил фотограф Эрик Майкл Рой.
Недавно актриса стала лицом рекламной кампании капсульной коллекции Mugler. На одном из кадров Шэрон Стоун предстала в темно-синем костюме в полоску, который состоял из жакета и мини-юбки. Артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость дополнила образ колготками, туфлями на каблуках и массивными серьгами.
Ранее Шэрон Стоун рассказала о свидании с популярным рэпером моложе нее на 17 лет.