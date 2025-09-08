Кристина Асмус показала фигуру в бикини

Актриса Кристина Асмус показала фигуру в купальнике. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
37-летняя звезда предстала перед камерой в черном бикини, которое состояло из лифа с вырезом под грудью и трусов с завышенной талией. Актриса была запечатлена без укладки и макияжа в бассейне. Знаменитость жонглировала апельсинами. На других фото она позировала на сапе и в лесу.
На прошлой неделе актриса показала повзрослевшую дочь от шоумена Гарика Харламова. Звезда сериала «Интерны» опубликовала в соцсети фото, снятое в День знаний.
Анастасии 11 лет. Дочь артистов учится в шестом классе частной школы «Президент». Экс-супруги рассказывали, что девочка постоянно радует их успехами, и они ею очень гордятся.
Ранее Кристина Асмус объяснила, почему не вела соцсети два месяца.