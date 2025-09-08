39-летняя Ирина Шейк вышла в свет в полупрозрачном платье

На прошлой неделе звезда приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда DSQUARED2. На одном из кадров супермодель предстала в черном макси-платье с разрезом до бедра и босоножках на каблуках в стразах. Образ звезды подиумов был дополнен длинными сияющими серьгами. Манекенщице уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж. Рядом с Ириной Шейк позировал мужчина с голым торсом и в приспущенных джинсах.