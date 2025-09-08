Ричмонд
39-летняя Ирина Шейк вышла в свет в полупрозрачном платье

Модель Ирина Шейк появилась на публике в полупрозрачном платье

Супермодель Ирина Шейк показала фигуру в полупрозрачном платье. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Ирина Шейк, фото: соцсети
Ирина Шейк, фото: соцсети

39-летняя знаменитость стала гостьей чемпионата США по теннису. Супермодель позировала перед фотографами в зеленом полупрозрачном облегающем платье-миди, которое сочетала с коричневыми лоферами и золотым массивным украшением на шее. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала макияж в естественном стиле.

Среди гостей мероприятия были Джессика Альба, Симона Эшли, Барбара Палвин и Дилан Спроус, Эмма Робертс, Кейли Куоко и другие звезды.

На прошлой неделе звезда приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда DSQUARED2. На одном из кадров супермодель предстала в черном макси-платье с разрезом до бедра и босоножках на каблуках в стразах. Образ звезды подиумов был дополнен длинными сияющими серьгами. Манекенщице уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж. Рядом с Ириной Шейк позировал мужчина с голым торсом и в приспущенных джинсах.

Ранее Ирина Шейк в атласном жакете без бюстгальтера снялась на диване.