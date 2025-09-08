Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

50-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в пальто на голое тело

Актриса снялась в пальто на голое тело с разрезом до бедра
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике в пальто на голое тело с разрезом до бедра. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

50-летняя знаменитость стала гостьей премьеры фильма «Кутюр», которая прошла 7 сентября во время кинофестиваля в Торонто. Актриса позировала перед фотографами в коричневом пальто с разрезом до бедра. При этом артистка не стала надевать платье. Знаменитость добавила к верхней одежде колготки и туфли на каблуках.

Образ звезды напомнил журналистам ее выход на церемонии вручения премии «Оскар» в 2012 году. Тогда актриса выбрала черное платье Versace с разрезом до бедра.

Ранее Анджелина Джоли стала блондинкой с каре ради роли.