50-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в пальто на голое тело

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике в пальто на голое тело с разрезом до бедра. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
50-летняя знаменитость стала гостьей премьеры фильма «Кутюр», которая прошла 7 сентября во время кинофестиваля в Торонто. Актриса позировала перед фотографами в коричневом пальто с разрезом до бедра. При этом артистка не стала надевать платье. Знаменитость добавила к верхней одежде колготки и туфли на каблуках.
Образ звезды напомнил журналистам ее выход на церемонии вручения премии «Оскар» в 2012 году. Тогда актриса выбрала черное платье Versace с разрезом до бедра.
Ранее Анджелина Джоли стала блондинкой с каре ради роли.