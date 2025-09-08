Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

31-летний сын Арнольда Шварценеггера женился на модели Эбби Чемпион

Патрик Шварценеггер сыграл свадьбу на берегу озера
Патрик Шварценеггер с девушкой
Патрик Шварценеггер с девушкойИсточник: Rex / Fotodom.ru

Патрик Шварценеггер женился на модели Эбби Чемпион, с которой был в отношениях девять лет. 31-летний актер и 28-летняя модель сыграли свадьбу в загородном клубе в Айдахо на берегу озера Кер-д’Ален.

Свадьба Патрика Шварценеггера
Свадьба Патрика ШварценеггераИсточник: Legion-Media

Известно, что пара откладывала торжество из-за съемок Шварценеггера в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Для церемонии наследник Арнольда Шварценеггера надел классический смокинг, а Чемпион выбрала белоснежное платье. На торжестве присутствовали родители молодоженов, их родные и друзья.

Патрик Шварценеггер и Эбби Чэмпион, фото: соцсети
Патрик Шварценеггер и Эбби Чэмпион, фото: соцсети

Напомним, Патрик Шварценеггер родился в браке актера Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер. Шварценеггер-младший сделал Чемпион предложение спустя семь лет отношений. Актер устроил для возлюбленной свидание на пляже, усыпал место лепестками роз и подарил большое сердце из живых цветов, попросив ее стать его женой. Чемпион сразу же ответила согласием.