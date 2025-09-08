Патрик Шварценеггер женился на модели Эбби Чемпион, с которой был в отношениях девять лет. 31-летний актер и 28-летняя модель сыграли свадьбу в загородном клубе в Айдахо на берегу озера Кер-д’Ален.
Известно, что пара откладывала торжество из-за съемок Шварценеггера в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Для церемонии наследник Арнольда Шварценеггера надел классический смокинг, а Чемпион выбрала белоснежное платье. На торжестве присутствовали родители молодоженов, их родные и друзья.
Напомним, Патрик Шварценеггер родился в браке актера Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер. Шварценеггер-младший сделал Чемпион предложение спустя семь лет отношений. Актер устроил для возлюбленной свидание на пляже, усыпал место лепестками роз и подарил большое сердце из живых цветов, попросив ее стать его женой. Чемпион сразу же ответила согласием.