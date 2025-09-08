Ричмонд
Джим Джармуш

Венеция 2025: звезды на церемонии закрытия и непредсказуемые триумфы

Главные победители и звездные гости на красной дорожке — в репортаже с церемонии закрытия 82-го Венецианского кинофестиваля

На итальянском острове Лидо завершился 82−й Венецианский кинофестиваль. Жюри под предводительством Александра Пэйна присудило главную награду – «Золотого льва» – меланхоличному фильму «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша про внутрисемейные отношения. Среди гостей церемонии закрытия были Луи Гаррель, Адель Экзаркопулос, Алессандра Амбросио, Жюлия Дюкурно и другие звезды.

Алессандра Амбросио
Алессандра АмбросиоИсточник: Legion-Media
Луи Гаррель
Луи ГаррельИсточник: Legion-Media
Адель Экзаркопулос
Адель ЭкзаркопулосИсточник: Legion-Media.ru

Вторая по значимости награда фестиваля — «Серебряный лев» — досталась пронзительной ленте «Голос Хинд Раджаб» постановщицы Каутер Бен Ханьи. Фильм, рассказывающий о гибели палестинской девочки, был одним из главных претендентов на победу и удостоился непрерывных 23-минутных аплодисментов на премьере.

Лучшим режиссером признали Бенни Сэфди за байопик «Крушащая машина», где неузнаваемый Дуэйн Джонсон исполнил роль бойца смешанных единоборств.

Бенни Сэфди
Бенни СэфдиИсточник: Legion-Media.ru

Итальянец Тони Сервилло получил награду как лучший актер за роль в картине «Помилование» Паоло Соррентино, в которой сыграл уставшего от жизни президента страны. Китаянка Синь Чжилэй удостоилась приза за лучшую женскую роль за эмоциональную игру в мелодраме «Солнце встает над всеми нами».

Синь Чжилэй
Синь ЧжилэйИсточник: Legion-Media.ru
Тони Сервилло
Тони СервиллоИсточник: Legion-Media.ru

Валери Донзелли и Жиль Маршан взяли приз за лучший сценарий (социальная драма «На работе»), а спецприз жюри получил документальный фильм Джанфранко Рози «Под облаками».

Жюлия Дюкурно
Жюлия ДюкурноИсточник: Legion-Media.ru
Луна Ведлер
Луна ВедлерИсточник: Legion-Media.ru

82-й Венецианский кинофестиваль проходил с 27 августа по 6 сентября 2025 года. В конкурсе участвовали фильмы Гильермо дель Торо, Ильдико Эньеди, Франсуа Озона, Йоргоса Лантимоса, Кэтрин Бигелоу, Ноа Баумбака и других именитых режиссеров.