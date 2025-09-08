На итальянском острове Лидо завершился 82−й Венецианский кинофестиваль. Жюри под предводительством Александра Пэйна присудило главную награду – «Золотого льва» – меланхоличному фильму «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша про внутрисемейные отношения. Среди гостей церемонии закрытия были Луи Гаррель, Адель Экзаркопулос, Алессандра Амбросио, Жюлия Дюкурно и другие звезды.
Вторая по значимости награда фестиваля — «Серебряный лев» — досталась пронзительной ленте «Голос Хинд Раджаб» постановщицы Каутер Бен Ханьи. Фильм, рассказывающий о гибели палестинской девочки, был одним из главных претендентов на победу и удостоился непрерывных 23-минутных аплодисментов на премьере.
Лучшим режиссером признали Бенни Сэфди за байопик «Крушащая машина», где неузнаваемый Дуэйн Джонсон исполнил роль бойца смешанных единоборств.
Итальянец Тони Сервилло получил награду как лучший актер за роль в картине «Помилование» Паоло Соррентино, в которой сыграл уставшего от жизни президента страны. Китаянка Синь Чжилэй удостоилась приза за лучшую женскую роль за эмоциональную игру в мелодраме «Солнце встает над всеми нами».
Валери Донзелли и Жиль Маршан взяли приз за лучший сценарий (социальная драма «На работе»), а спецприз жюри получил документальный фильм Джанфранко Рози «Под облаками».
82-й Венецианский кинофестиваль проходил с 27 августа по 6 сентября 2025 года. В конкурсе участвовали фильмы Гильермо дель Торо, Ильдико Эньеди, Франсуа Озона, Йоргоса Лантимоса, Кэтрин Бигелоу, Ноа Баумбака и других именитых режиссеров.