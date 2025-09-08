Мультсериал «Чебурашка» выйдет на телеканале «Солнце»

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Семейный телеканал «Солнце» анонсировал эксклюзивный показ нового анимационного сериала «Чебурашка», созданного студией «Союзмультфильм». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Союзмультфильма», отметив, что премьера состоится этой осенью.
«Любимые герои детства возвращаются, премьера мультсериала “Чебурашка” состоится на телеканале “Солнце”. Мир милей от милоты и добрей от доброты! — это девиз Чебурашки и Крокодила Гены, которые вернутся на телеэкраны уже этой осенью в новом мультсериале от “Союзмультфильма”», — заявили в студии.
Как отметила председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлианна Слащева, история про Чебурашку искренняя и добрая, поэтому всегда вызывает положительные эмоции у зрителей.
«Чебурашка — это всегда история про непосредственность, искренность доброту и бескорыстие. Именно поэтому этот персонаж всегда попадает точно в сердце: он способен напомнить каждому из нас о красоте и важности простых вещей», — отметила она.
О мультсериале
По сюжету Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро добрых дел», чтобы безвозмездно помогать всем, кому требуется помощь. Однако их начинание встречает сопротивление — Шапокляк создает собственное «Бюро недобрых дел». Зрителей ждут десять серий, наполненных юмором, дружбой и уроками добра.
По словам генерального продюсера телеканала «Солнце» Рубена Оганесяна, для создателей было важно сохранить обаяние персонажа и при этом рассказать современную историю.
«Мы рады представить зрителям новый мультсериал о Чебурашке. Это проект, который, как и наш телеканал, объединяет поколения. Как бережно мы относимся к нашим детям, так же бережно мы отнеслись и к новому “Чебурашке”, оставив все то, за что мы его любили с самого детства: теплый юмор, искренние эмоции и важные жизненные уроки», — подчеркнул он.
Сериал выполнен в технике трехмерной анимации, стилизованной под кукольные мультфильмы. Художники-постановщики консультировались с создателями оригинальной кукольной анимации, чтобы максимально точно передать пластику персонажей. Действие разворачивается в небольшом собирательном городке с двориками, садами, фонтанами и уютными улочками — своеобразной смеси русских городов вне времени, дополненной современной инфраструктурой.
Премьера сериала станет только началом новой главы в истории героя: 1 января 2026 года в широкий прокат выйдет полнометражный фильм «Чебурашка 2».