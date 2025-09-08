Мультсериал «Чебурашка» выйдет на телеканале «Солнце»

«Мы рады представить зрителям новый мультсериал о Чебурашке. Это проект, который, как и наш телеканал, объединяет поколения. Как бережно мы относимся к нашим детям, так же бережно мы отнеслись и к новому “Чебурашке”, оставив все то, за что мы его любили с самого детства: теплый юмор, искренние эмоции и важные жизненные уроки», — подчеркнул он.