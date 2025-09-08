Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию

Нагиев заявил, что его будущая пенсия составит 20 тысяч рублей
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев

Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев пожаловался на будущую маленькую пенсию, которая составит десятки тысяч рублей. Об этом он порассуждал в выпуске шоу Circle Property Dubai.

«У меня пенсия, я посчитал, там косарей 20 будет», — заявил Нагиев. Артист добавил, что также у него есть накопления в размере 70 тысяч долларов (примерно 5,7 миллиона рублей по текущему курсу).

Актер признался, что у него есть мечта купить квартиру. Ведущие проекта посоветовали знаменитости инвестировать в коммерческую недвижимость.

Также телеведущий опроверг слухи о том, что его курсы по актерскому мастерству в Дубае приносят большие деньги. По словам Нагиева, он не зарабатывает на этом проекте из-за высокой стоимости аренды зала. Актер признался, что занимается этим ради удовольствия.

Ранее многомиллионный гонорар Дмитрия Нагиева назвали оправданным.