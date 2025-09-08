Безруков: искусственный интеллект заменит технологию хромакея в кино

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Технология хромакея уходит в прошлое из-за современных средств 3D-сканирования и создания фотореалистичных копий — цифровых аватаров. Об этом сообщил ТАСС народный артист РФ Сергей Безруков.
«Это технологии, которые нас делают более современными и могут решать фантастические задачи, которые раньше бы мы не решили. Создавать пространства, воссоздавать облики, голос. В кино они сегодня оказывают огромную поддержку и помощь. Хромакей — это прошлый век», — сказал он.
Безруков рассказал, что принял участие в создании цифрового аватара Владимира Высоцкого для музыкально-цифрового шоу «Высоцкий. Высота», который «выступит» перед зрителями на сцене Live Арены в Москве 24 октября. Как отметил артист, там образ Высоцкого воссоздан не с помощью грима, а благодаря 3D-сканированию.
«Это, конечно, из области фантастики. Я счастлив, что вновь проигрываю песни, походку, артикуляцию, взгляд Высоцкого», — поделился Безруков.
На шоу 24 октября песни Высоцкого прозвучат в аранжировках для джазового и симфонического оркестров. На сцене вместе с ним также «выступят» фотореалистичные цифровые аватары Леонида Агутина, Полины Гагариной, Сергея Шнурова и Григория Лепса.