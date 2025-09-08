Ричмонд
Триллер «Вниз» с Егором Кридом в главной роли возглавил российский кинопрокат

Картина собрала 47,4 млн рублей за минувшие выходные, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Психологический триллер «Вниз» с Егором Кридом и Анфисой Черных в главных ролях стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 47,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 4 по 7 сентября.

По сюжету фильма молодая пара оказывается запертой в лифте столичного небоскреба вместе с загадочным незнакомцем, который осведомлен о них больше, чем кажется на первый взгляд. Ситуация стремительно превращается в смертельно опасное противостояние, где случайностей не бывает, а выход из ловушки найти крайне трудно.

Кадр из мультфильма «Доктор Динозавров»
Кадр из мультфильма «Доктор Динозавров»

Вторую строчку рейтинга занял мультфильм «Доктор Динозавров» Максима Волкова, собрав 31,9 млн рублей за кинопрокат. Картина повествует о школьнике Филе Динозаврове, открывшем портал в мезозой, и его приключениях в джунглях. Роли исполнили Владимир Войтюк, Сергей Гармаш, Василиса Савкина и другие.

Кадр из фильма «Выход 8»
Кадр из фильма «Выход 8»

На третьем месте расположился японский триллер «Выход 8» (Exit 8, 2025), собрав 29,6 млн рублей за уик-энд. В главных ролях Кадзунари Ниномия, Ямато Коти и Нару Асанума.

Фильм «Заклятие 4: Последний обряд», просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, занял второе место в странах СНГ, собрав 37 млн рублей. По сюжету семья исследователей паранормальных явлений Уоррены переехала в дом, где вскоре начинает проявляться нечистая сила, превращая жизнь пары в кошмар. В фильме снялись Вера Фармига, Патрик Уилсон и другие.