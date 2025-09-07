Ричмонд
Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о романе с Остином Батлером

Модель засняли на свидании с актером
Эмили Ратаковски
Эмили РатаковскиИсточник: Rex / Fotodom.ru

Модель Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о романе с актером Остином Батлером. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Поклонник подловил Эмили Ратаковски и Остина Батлера на свидании 5 сентября. Модель и актер были замечены в ресторане при гостинице Waverly Inn в Вест-Виллидж, Нью-Йорк. Сообщается, что манекенщица пила мартини, а артист предпочел виски. Инсайдер заявил, что пара провела в заведении несколько часов. По его словам, Ратаковски несколько раз наклонялась к Батлеру, и в какой-то он обнял ее за плечи.

Сами знаменитости пока никак не реагировали на слухи о романе.

В конце июля стало известно, что Эмили Ратаковски завершила развод с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом спустя почти три года после расставания. 22 июля Верховный суд Манхэттена вынес решение, согласно которому звезды официально разведены. В тот же день было подано постановление о назначении алиментов для их общего сына Сильвестра. Однако поскольку судебные документы о разводах в Нью-Йорке являются конфиденциальными, никаких дополнительных подробностей предоставлено не было.