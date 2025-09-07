Оксана Акиньшина снялась в объятиях Данилы Козловского на отдыхе

В сентябре 2020 года появились слухи о том, что у Данилы Козловского роман с Оксаной Акиньшиной. Новые отношения актера якобы завязались во время съемок фильма «Чернобыль», в котором он выступил в качестве режиссера и исполнителя одной из главных ролей. Пара периодически посещает разные светские мероприятия, но артисты отказываются давать комментарии по поводу личной жизни.