Оксана Акиньшина снялась в объятиях Данилы Козловского на отдыхе

Актриса Оксана Акиньшина снялась в объятиях возлюбленного, артиста Данилы Козловского. Фото опубликовано в соцсети.
40-летний Данила Козловский обнимал 38-летнюю Оксану Акиньшину на фоне водоема и гор. Актер был запечатлен в белой рубашке и черных солнцезащитных очках, а артистка предстала перед камерой в голубой футболке. Влюбленные сфотографировались во время отдыха.
В сентябре 2020 года появились слухи о том, что у Данилы Козловского роман с Оксаной Акиньшиной. Новые отношения актера якобы завязались во время съемок фильма «Чернобыль», в котором он выступил в качестве режиссера и исполнителя одной из главных ролей. Пара периодически посещает разные светские мероприятия, но артисты отказываются давать комментарии по поводу личной жизни.
Акиньшина с 2012 по 2018 год была замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани. У экс-супругов двое детей: Константин и Эмми.
Козловский с 2015 по 2020 год состоял в отношениях с актрисой и моделью Ольгой Зуевой. В 2020 году они стали родителями дочери Оды-Валентины.
Ранее Данилу Козловского и Оксану Акиньшину заподозрили в совместном отдыхе.