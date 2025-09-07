Ричмонд
Александру Панкратову-Черному запретили курить врачи

Mash: актеру запретили курить из-за серьезных проблем с легкими
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный

Врачи актера Александра Панкратова-Черного запретили ему курить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Панкратова-Черного выявили серьезные проблемы с легкими на фоне хронического бронхита. Подробности новой болезни не уточняются. Артист курит с 14 лет.

Жена актера Юлия Монахова отметила в беседе с Mash, что муж пока не бросил вредную привычку насовсем. На данный момент актер сократил употребление сигарет в два раза.

В октябре Mash сообщал, что Панкратов-Черный якобы перенес операцию на руке, поскольку у него не разгибались два пальца. Пару месяцев, утверждал канал, артисту якобы придется ходить с разгибательной шиной. Монахова опровергла это.

В мае 2025-го Панкратов-Черный рассказал, что у него украли крышу на даче. Актер признался, что нанял бригаду строителей из Украины. Он уточнил, что на тот период Россия и Украина находились в «нормальных» отношениях. Артист признался, что никто не следил за строительством, так как доверял бригаде.