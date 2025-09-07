Александру Панкратову-Черному запретили курить врачи

В мае 2025-го Панкратов-Черный рассказал, что у него украли крышу на даче. Актер признался, что нанял бригаду строителей из Украины. Он уточнил, что на тот период Россия и Украина находились в «нормальных» отношениях. Артист признался, что никто не следил за строительством, так как доверял бригаде.