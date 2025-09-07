Ренату Литвинову засняли в рваном костюме с рыжими волосами

Актриса Рената Литвинова снялась в рваном костюме с рыжими волосами. Знаменитость опубликовала фото в личном блоге.
58-летняя Рената Литвинова показала кадр со съемок для казахстанской версии журнала Tatler. Актриса стояла перед камерой в парике с рыжими волосами и макияжем с темными тенями. Артистка позировала в белом дырявом костюме, который состоял из жакета с длинными рукавами и юбки-миди. Знаменитость также надела туфли на каблуках в тон. Съемка проходила во Франции.
Для обложки Рената Литвинова позировала в черном бархатном платье-бюстье и длинных перчатках. Образ дополнили серьги и колье. Ей также сделали ретро укладку и макияж с длинными угольно-черными стрелками. Актриса также снялась в красном пышном платье, синем корсете и белоснежном жакете.