Михалков пообещал миллион долларов обладателю «Бриллиантовой бабочки»

«Хотя речь идет о Евразийской кинопремии, отдельная номинация предусмотрена для стран, которые не входят в это пространство, но соответствуют требованиям — это сохранение и уважение к традиционным ценностям, национальным особенностям тех стран, которые будут принимать участие», — сказал он.