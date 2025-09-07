Ричмонд
Дженнифер Лопес вышла на публику с сыном Бена Аффлека

Певицу заметили на публике с сыном бывшего мужа
Дженнифер Лопес с сыном Бена Аффлека Сэмюэлем
Дженнифер Лопес с сыном Бена Аффлека Сэмюэлем

Певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на публику с сыном экс-супруга Бена Аффлека. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Дженнифер Лопес с сыном Бена Аффлека Сэмюэлем
Дженнифер Лопес с сыном Бена Аффлека Сэмюэлем

Дженнифер Лопес пригласила 13-летнего Сэмюэля на обед и прогулку по магазинам 6 сентября в Беверли-Хиллз. Вместе с ними была замечена 17-летняя дочь певицы Эмма. Артистка была одета в белый топ, синие широкие брюки и босоножки на каблуках. Сын Бена Аффлека отправился на шопинг в белой футболке, расстегнутой голубой рубашке, бежевых шортах и кроссовках. Дочь Лопес предпочла серую футболку, зеленые бриджи и сабо.

Дженнифер Лопес состояла в браке четыре раза. В 2022 году она вышла замуж за Аффлека спустя 20 лет после первой помолвки. 20 августа 2024 года стало известно о разводе звездной пары. 

Ранее Дженнифер Лопес озвучила строгие требования к ухажерам.