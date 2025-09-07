Дженнифер Энистон засняли на свидании с бойфрендом-гипнотерапевтом

Актрису Дженнифер Энистон засняли на свидании с бойфрендом Джимом Кертисом. Об этом сообщает Page Six.
Пару засняли во время свидания в Нью-Йорке. Актриса была одета в голубые джинсы, белую майку и бежевый пиджак. Джим Кертис предпочел для выхода черные брюки, темно-зеленую рубашку и белую футболку.
Слухи о романе Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом возникли в июле. Известно, что актриса следит за гипнотерапевтом в соцсетях почти два года. Она лайкала его посты с упражнениями «для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви», а также публикацию, где он призывал «не изолировать себя» от отношений.
Накануне Дженнифер Энистон раскрыла, почему не ходит на Met Gala.