Дженнифер Энистон засняли на свидании с бойфрендом-гипнотерапевтом

Актрису засняли на свидании с бойфрендом Джимом Кертисом

Актрису Дженнифер Энистон засняли на свидании с бойфрендом Джимом Кертисом. Об этом сообщает Page Six.

Дженнифер Энистон и Джим Кертис
Дженнифер Энистон и Джим КертисИсточник: Legion-Media.ru

Пару засняли во время свидания в Нью-Йорке. Актриса была одета в голубые джинсы, белую майку и бежевый пиджак. Джим Кертис предпочел для выхода черные брюки, темно-зеленую рубашку и белую футболку.

Слухи о романе Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом возникли в июле. Известно, что актриса следит за гипнотерапевтом в соцсетях почти два года. Она лайкала его посты с упражнениями «для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви», а также публикацию, где он призывал «не изолировать себя» от отношений.

Накануне Дженнифер Энистон раскрыла, почему не ходит на Met Gala.