Фильм о ранении палестинской девочки в Газе стал вторым в Венеции

Фильм «Голос Хинд Раджаб» получил «Серебряного льва»
Кадр из фильма «Голос Хинд Раджаб»
Кадр из фильма «Голос Хинд Раджаб»

Вторым на 82-м международном кинофестивале в Венеции стал фильм «Голос Хинд Раджаб», получивший «Серебряного льва». Об этом сообщает The Deadline.

Картина рассказывает о судьбе шестилетней девочки Хинд Раджаб, которую пытались спасти после пулевого ранения в Газе в январе прошлого года. В фильме использована настоящая аудиозапись ее звонка в палестинское общество «Красный Полумесяц» (оказывает гуманитарную помощь людям, пострадавшим при конфликтах и вооруженном насилии). Во время премьерного показа ленту удостоили рекордно долгих оваций. Они длились более 23 минут и стали самыми продолжительными в истории фестиваля. Фильм сняла тунисский режиссер Каутер Бен Хания.

«Золотого льва» получила картина Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат». 