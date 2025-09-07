Фильм о ранении палестинской девочки в Газе стал вторым в Венеции

Картина рассказывает о судьбе шестилетней девочки Хинд Раджаб, которую пытались спасти после пулевого ранения в Газе в январе прошлого года. В фильме использована настоящая аудиозапись ее звонка в палестинское общество «Красный Полумесяц» (оказывает гуманитарную помощь людям, пострадавшим при конфликтах и вооруженном насилии). Во время премьерного показа ленту удостоили рекордно долгих оваций. Они длились более 23 минут и стали самыми продолжительными в истории фестиваля. Фильм сняла тунисский режиссер Каутер Бен Хания.