Жора Крыжовников попал в список «Миротворца»

Режиссера внесли в список базы сайта «Миротворец»
Жора Крыжовников
Жора Крыжовников

Режиссер Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Першин) оказался в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Это выяснила «Газета.Ru».

Крыжовникова обвиняют в «нарушении Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», а также участии в «попытках легализации оккупации» Крыма. Также режиссеру приписывают незаконную коммерческую деятельность в Крыму.

Создатели базы напомнили, что Першин участвовал в съемках сериала «Ваша честь» в Крыму в 2021 году.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

Накануне стало известно, что в базу сайта «Миротворец» попал тяжелобольной актер Роман Попов. 