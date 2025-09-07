Жора Крыжовников попал в список «Миротворца»

Режиссер Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Першин) оказался в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Это выяснила «Газета.Ru».
Крыжовникова обвиняют в «нарушении Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», а также участии в «попытках легализации оккупации» Крыма. Также режиссеру приписывают незаконную коммерческую деятельность в Крыму.
Создатели базы напомнили, что Першин участвовал в съемках сериала «Ваша честь» в Крыму в 2021 году.
Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.
В базе «Миротворца» числятся такие артисты, как Олег Газманов, Никита Джигурда, Елена Воробей, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Нюша, Ольга Кабо, Никита Михалков, Валерий Леонтьев, Дмитрий Хрусталев и другие.
Накануне стало известно, что в базу сайта «Миротворец» попал тяжелобольной актер Роман Попов.