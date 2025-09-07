Памела Андерсон рассказала об отношениях с Нисоном: «Буду влюбляться на экране снова и снова»

Актриса Памела Андерсон опровергла слухи о пиар-романе с Лиамом Нисоном. Об этом сообщает US Weeklу.
Памела Андерсон опровергает заявления критиков, усомнившихся в подлинности ее отношений с коллегой по фильму «Голый пистолет» Лиамом Нисоном.
«Я не участвую и никогда не буду участвовать в пиар-ходах. Я знаю, что буду влюбляться снова и снова на экране. Это моя работа. Если мы сделаем все хорошо, вы почувствуете это, своего рода проекцию. Это величайший комплимент. Так что, пожалуйста, думайте позитивно. И я ценю ваши добрые пожелания. Я не играю в глупые игры. Я искренняя», — высказалась Андерсон.
Ранее Памела Андерсон Памела Андерсон подтвердила «химию» в отношениях с Лиамом Нисоном.